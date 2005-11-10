Ivan Juric, tecnico del Monza, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con la Roma, ha parlato anche della situazione di Ciurria:

"In questo momento siamo in 27 e devo fare delle scelte, non soltanto per le partite ma anche durante gli allenamenti. È una situazione complicata: quando organizzi le partitelle dieci contro dieci, devi lasciare fuori quattro o cinque giocatori. Spero che questa situazione si risolva a gennaio, perché è dannosa e non mi piace per niente.

Purtroppo, dopo l'infortunio, Ciurria è rimasto fuori dalle rotazioni. È un momento particolare per lui e mi dispiace. Per quanto riguarda gli infortuni, Akinsanmiro ha preso una brutta botta all'inizio e ha avuto bisogno anche di alcuni punti di sutura. Ieri non è riuscito ad allenarsi, oggi ha fatto qualcosa e spero di averlo a disposizione. Per il resto, dalla prossima settimana dovrebbero esserci tutti."