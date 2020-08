Monza, si complica Donnarumma. L'attaccante vuole restare in A: c'è la Fiorentina

Alfredo Donnarumma potrebbe dire no all'offerta del Monza. Come si legge sulle pagine di tuttomonza.it i biancorossi hanno messo sul piatto un contratto da 800 mila euro a stagione, una cifra fuori da ogni parametro per il campionato cadetto, per convincere l'attaccante a trasferirsi in Brianza. Ad oggi però la trattativa non si è ancora sbloccata. Il motivo sarebbe l'intenzione di Donnarumma di restare in Serie A. A cercarlo ci sarebbe stata negli ultimi giorni anche la Fiorentina.