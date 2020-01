© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vincenzo Morabito, intermediario di Olivier Giroud in Italia, ha confermato indirettamente anche la permanenza di Dries Mertens al Napoli nell'intervista concessa sul suo assistito ai microfoni di Sky Sport: "Giroud? In questo momento siamo bloccati, il Chelsea deve prima trovare un sostituto. E questo non sarà Mertens: i Blues lo considerano definitivamente tramontato, perché l'intenzione del giocatore è quella di restare al Napoli".