Morata a confronto: Madrid al top, a Londra più gol che alla Juve

Con undici reti, Alvaro Morata è il secondo miglior marcatore della stagione del Chelsea in Premier League. Certo, un'annata non esaltante quella dei Blues di Antonio Conte, dove in campionato solo due giocatori, lui ed Eden Hazard a quota dodici, sono in doppia cifra. Però in Italia, in due stagione, Morata non c'è mai arrivato in Serie A, con sette reti il primo anno e otto il secondo. A far la differenza, durante l'esperienza alla Juventus, è stata la Champions League mentre la stagione più prolifica dello spagnolo è stata la scorsa, al Real Madrid: 15 reti in Liga, 20 totali. La Juventus, che lo segue con forza, ritroverebbe nel caso un giocatore molto più maturo, cresciuto, che però non è il bomber da venti o più gol alla Higuain. L'affare è costoso, oneroso, i milioni chiesti dai Blues sono tanti (60), ed è ancora da capire quello che sarà della panchina dei bianconeri. Morata è certamente un plus, in una rosa, ma forse ancora gli manca l'essere trascinatore e determinante sotto porta. Cosa che può cercare di superare, all'eventuale terza stagione, a Torino.

Stagione 2017/2018: Chelsea

Premier League: 29 presenze, 11 gol

FA Cup: 5 presenze, 2 gol

Champions League: 7 presenze, 1 gol

EFL Cup: 3 presenze, 1 gol

Community Shield: 1 presenza

Totale: 45 presenze, 15 gol

Stagione 2016/2017: Real Madrid

Liga: 26 presenze, 15 gol

Copa del Rey: 5 presenze, 2 gol

Champions League: 9 presenze, 3 gol

Mondiali per Club: 2 presenze

Supercoppa Europea: 1 presenza

Totale: 43 presenze, 20 gol

Stagione 2015/2016: Juventus

Serie A: 34 presenze, 7 gol

Coppa Italia: 5 presenze, 3 gol

Champions League: 8 presenze, 2 gol

Totale: 47 presenze, 12 gol

Stagione 2014/2015: Juventus

Serie A: 29 presenze, 8 gol

Coppa Italia: 4 presenze, 2 gol

Champions League: 12 presenze, 5 gol

Supercoppa Italiana: 1 presenza

Totale: 46 presenze, 15 gol