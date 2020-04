Morata: "Alla Juventus stavo da dio. Chiellini mi distrugge sempre, felice all'Atletico"

In una diretta Instagram con Fabio Fognini, Alvaro Morata ha parlato della sua esperienza alla Juve: "A Torino, dopo Madrid che è casa mia, stavo da dio. Avevo una routine, facevo praticamente tutti i giorni le stesse cose. Avevo il bar all'angolo dove mi coccolavano, portavo il cane in giro. Penso però che in qualsiasi posto in Italia mi sarei trovato bene. Difensori più forti? Sicuramente Chiellini che non so se lo fa apposta ma quando mi incontra mi distrugge sempre. Con Bonucci invece puoi parlarci in mezzo al campo…anche Sergio Ramos è un difensore tosto mentre invece quando vai contro Van Dijk sembra di andare contro una montagna".

Inoltre Morata ha parlato del suo addio all'Atletico Madrid quando stava iniziando la sua carriera: "Quando ero piccolo, giocavo nelle giovanili dell'Atletico. Arrivò un momento in cui avevo smesso di divertirmi giocando con gli amici perché stavo iniziando ad avere una dimensione professionale. Così avevo un agente, promuovevo le scarpe e ho sentito troppa pressione. Non ero un titolo e decisi di lasciare l'Atletico. Sono andato al Getafe per un anno, è stato un anno molto bello, e poi è arrivato il Real Madrid. Con mio padre ero andato allo Stadio Vicente Calderón e sognavo di giocare lì. Sfortunatamente ci ho giocato con altre maglie e non con quelle dell'Atletico, ma sono sempre stato un tifoso dell'Atletico. Ciò che ho vissuto rimane ma ora sono più felice che mai".