Morata è l'uomo dei gol annullati: gliene cancellarono tre anche nel 2017 contro il Las Palmas

vedi letture

Non capita tutti i giorni di segnare un tripletta e di vedersi annullare tutti i gol per fuorigioco di pochi millimetri. Era già successo a Ciccio Caputo contro lo Spezia, è accaduto ieri ad Alvaro Morata nella sfida tra Juventus e Barcellona. Come ricorda Marca, per l'attaccante spagnolo non è una prima volta assoluta: un episodio identico gli era capitato nella stagione 2016-17, durante il match tra Real Madrid e Las Palmas terminato 3-3. Morata segnò al 1', 11' e 70', ma nessuna marcatura fu convalidata