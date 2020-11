Morata e l'importanza della continuità: "È la seconda volta che gioco 6 partite di fila dall'inizio"

vedi letture

Alvaro Morata, attaccante della Juventus e della Nazionale spagnola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Svizzera: "Sto bene. Bisogna avere fiducia: il gol è una questione di... buttare la palla dentro. Arriverà il momento anche in Nazionale, qui c'è tanta gente in grado di farlo. La continuità? Sarà la seconda volta in carriera che gioco più di 60 minuti per sei partite di seguito. Da qui gli ultimi risultati, ma sono la stessa persona e lo stesso giocatore. Cambia solo essere o non essere in campo, negli altri anni non avevo avuto questa continuità. Più giochi, più sei tranquillo e più riesci a pensare a cosa fare quando hai la palla. Alla Spagna manca un bomber? Penso di poter essere io quel giocatore".