"Morata e Ronaldo? Possono capitare giornate no". Rivedi Pirlo sulla prestazione della Juve

vedi letture

"In alcune occasioni giravamo la palla troppo lentamente, a volte invece volevamo verticalizzare subito, quando loro magari erano molto chiusi. Concedevamo qualche ripartenza, ma abbiamo avuto tante occasioni e abbiamo creato tanto senza riuscire a chiudere". Ha parlato così Andrea Pirlo, nel post gara di Juventus-Atalanta 1-1: "Abbiamo avuto varie occasioni per fare gol, per andare anche sul 2-0. Ronaldo stanco? Ha sbagliato il rigore ma può capitare, succede una volta ogni tanto. Peccato perché ci avrebbe dato una mano per andare avanti con il risultato".

Rivedi le parole di Andrea Pirlo!