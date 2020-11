Morata espulso nel caotico finale di Benevento-Juventus: salterà il derby con il Torino

Nel finale caotico di Benevento-Juventus Alvaro Morata ha rimediato un'espulsione per eccesso di proteste. L'arbitro Pasqua ha estratto il cartellino rosso dopo il triplice fischio in quanto l'ex Real Madrid si sarebbe lamentato per un presunto calcio di rigore non ravvisato dal direttore di gara. L'attaccante bianconero salterà così il derby di sabato prossimo con il Torino.