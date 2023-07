Morata ha scelto: meglio la Roma che l'Inter. C'è l'accordo, ma ancora nessun'offerta all'Atletico

Tra Roma e Inter Alvaro Morata ha fatto la sua scelta: meglio Trigoria, dove gioca l'amico fraterno Paulo Dybala e soprattutto c'è José Mourinho, l'allenatore che l'ha lanciato. E' questa la notizia riportata oggi dal Corriere dello Sport, secondo cui la proposta sportiva più allettante è quella dei giallorossi, che gli garantirebbero la centralità tecnica desiderata.

Stand-by

L'ex Juventus - si legge - ha già un accordo per un quinquennale, ma la trattativa adesso vive una fase di stallo perché i Friedkin non hanno ancora concesso il via libera a Tiago Pinto per avanzare un'offerta formale all'Atletico Madrid, che chiede circa 20 milioni di euro. Prima bisognerà cedere qualcuno, con Ibanez in cima alla lista, per affondare.