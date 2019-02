© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella zona mista del Wanda Metropolitano, al termine di Atletico Madrid-Juventus, ha parlato Alvaro Morata, come riportato da Marca: "Il fallo su Chiellini? Per fare fallo su uno dei centrali più forti del mondo serve altro. Lui normalmente gioca col contatto in area e mi domando se a parti inverse sarebbe stato rigore. Sicuramente no, ma l'importante è la vittoria finale. Il mio ambientamento? Mi hanno aiutato tutti. Sono felice di essere qua e del risultato ottenuto. Il ritorno? La Juve continua ad essere favorita. La Juve è la Juve e noi giocheremo in uno degli stadi più complicati del mondo. Noi abbiamo delle possibilità dopo questo risultato, ma a Torino sarà durissima. La partita di ieri? Abbiamo capito il momento per attaccare. Diego Costa? Anche con una gamba sola potrebbe fare lo stesso tipo di partita. Fa parte del suo DNA. Il VAR? Mi ha infastidito, ma non posso farci niente. Abbiamo vinto comunque. Chiellini? E' un amico, gli ho detto che non era fallo sul mio gol. Ha usato l'esperienza. Godin-Gimenez? Sono i due che meglio rappresentano ciò che è questa squadra".