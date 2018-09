Morata: "Juventus tatticamente perfetta, Ronaldo si troverà bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Cadena SER, Alvaro Morata ha parlato di Cristiano Ronaldo e della Juventus: "La verità è che io non ci credevo, pensavo che lo stesse facendo per rinnovare. Fino a quando non ho parlato con un dirigente della Juve, l'ho trovato e mi ha detto: 'Sai chi viene alla Juve?'. Io non ci credevo, me lo hanno detto prima che accadesse. I miei genitori hanno detto che era impossibile. Lo sapevo persino prima della Coppa del Mondo! Almeno ha lasciato Madrid per andare in un altro club che è spettacolare. Starà bene, la Juve è simile al Real Madrid, sono due grandi club. Forse, ma non solo a causa di Cristiano. Negli ultimi anni sono sempre stati lì, la Juve è la squadra tatticamente più perfetta che ci sia. Quando Cristiano, quando inizierà a fare gol, ogni anno si dice che non segnerà e poi ne fa cinquanta, sarà una delle squadre più pericolose. Ma non solo per CR7".