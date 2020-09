Morata-Juventus, un ritorno praticamente impossibile: costi proibitivi, non è la prima scelta

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'attaccante della Juventus. C'è spazio anche per Alvaro Morata: la punta spingerebbe per l'addio all'Atletico Madrid ma i Colchoneros devono completare il pagamento al Chelsea dei 55 milioni di euro del riscatto e non vogliono venderlo se non a cifre elevatissime. E l'Atletico preferisce cedere Diego Costa invece dello spagnolo.