Morata o Kalinic? Il Milan sceglie l’attaccante del futuro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Milan cinese si prepara al prossimo mercato estivo, volendo recitare la parte del leone per riportare la squadra ai fasti di un tempo. In attesa di capire se l’anno prossimo giocherà o meno l’Europa League, la società si muove su più fronti con Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Tanti i profili seguiti, mentre per l’attacco tutte le strade portano ad Alvaro Morata (24). È lui, infatti, l’obiettivo numero uno del sodalizio rossonero per il centro dell’attacco, dove adesso c’è Carlos Bacca (30) incaricato di segnare gol pesanti per la qualificazione alla seconda competizione continentale. Non sarà facile, però, strappare l’ex Juventus al Real Madrid. Perché le merengues chiedono 70 milioni di euro e perché Zinedine Zidane non ha mai lasciato intendere che l’attaccante andrà via. Ma, intanto, Morata ha capito che difficilmente vedrà assegnarsi una maglia da titolare indiscusso al Santiago Bernabeu. Ed ecco che la pista Milan potrebbe diventare percorribile, anche se lo spagnolo qualche mese fa ha ammesso di aver respinto la corte del Napoli per non tradire i suoi vecchi tifosi bianconeri. Ma il Mondiale di Russia 2018 e la possibilità di diventare grandissimo a Milano potrebbero fargli cambiare idea.

La seconda scelta, in casa rossonera, porta al nome di Nikola Kalinic. Il 29enne attaccante croato rappresenta una pista ben più percorribile rispetto allo spagnolo. Perché il suo matrimonio con la Fiorentina finirà a fine mese e la Viola potrebbe cederlo per una cifra intorno ai trenta milioni di euro. Nonostante la clausola rescissoria fissata a cinquanta milioni, che difficilmente - se non dalla Cina, qualora la punta dovesse cambiare idea rispetto a gennaio - sarà versata nelle casse gigliate. Intanto il Milan sfida stasera la Roma, un match chiave per le ambizioni continentali della prossima stagione. L’Europa League sarà anche una coppa minore, ma il blasone rossonero si basa proprio sulle tante vittorie continentali. Ripartire da qui, non sarebbe assolutamente male.