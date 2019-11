Fonte: inviato a Torino

Per Alvaro Morata all’Allianz Stadium non è mai banale. L’ultima immagine dell’attaccante spagnolo con la maglia della Juventus riporta alla cornice dello Stadio Olimpico di Roma, in quella finale di Coppa Italia vinta contro il Milan grazie a una rete durante i tempi supplementari. Insomma uno che ha lasciato il segno, sotto la Mole. Al di là delle 93 presenze, dei 19 assist e 27 reti firmate con la maglia bianconera, in due stagioni comunque da ricordare.

Inutile nasconderlo: è tra gli avversari più temibili della formazione di Simeone di stasera, tra i clienti meno graditi da Bonucci e De Ligt, che dovranno provare a contenerlo. Dagli spalti, anche in questa occasione, dovrebbero essere applausi: prima e dopo il match, sperando non faccia brutte sorprese nel corso dei novanta minuti. D’altronde è difficile non voler bene chi ha sudato la maglia e ha contribuito a dare continuità a uno dei cicli più vincenti della storia della Juventus.