Morata: "Sarri-Juve? Sembra di sì. Faccio gli auguri a lui e a Conte"

Alvaro Morata è stato allenato al Chelsea sia da Antonio Conte, sia da Maurizio Sarri, anche se con entrambi non è stata un'esperienza particolarmente lunga e positiva. Adesso, però, l'attaccante spagnolo fa gli auguri a entrambi per il loro ritorno in Italia, tra Inter e probabilmente Juventus. "In bocca al lupo a tutti e due. Sono due grandissimi allenatori e due grandi uomini. Spero che abbiano tutti e due un po' di fortuna, però forse un po' di più il bianconero. Quindi Sarri? Non so se arriverà a Torino, però sembra di sì...", ha detto a Sportmediaset dopo Spagna-Svezia.