Morata: “Spagna, partita pazza. Juventus? Non parlo del passato"

“Volevamo vincere, sarebbe stato importante per qualificarci alla fase finale”. E' amareggiato Alvaro Morata, attaccante del Chelsea e della nazionale spagnola dopo la sconfitta per 3-2 a Zagabria contro la Croazia. L'ex centravanti della Juventus ha poi proseguito: “E' stata una partita un po' pazza. Non abbiamo nulla da recriminare, ora bisogna attendere la sfida tra Inghilterra e Croazia per sapere se ci qualificheremo per la Final Four o meno”.

Non qualificarsi per la Final Four sarebbe una delusione? “Sì, noi dobbiamo sempre puntare al massimo. Vorremmo essere lì durante la prossima estate, altrimenti sarebbe una delusione”.

In estate c'è stata la possibilità di tornare in Italia? Come giudica ora la Juventus? “Non è la giornata giusta per parlare del passato, auguro il meglio ai miei ex compagni. Spero che vincano tutto il possibile, fin quando non giocano contro di noi. In bocca al lupo per tutto alla Juventus”.