Morata stavolta ci mette 7 minuti per segnare: Juventus già avanti col Ferencvaros

Dopo soli sette minuti, arriva il terzo gol in Champions League e il quinto in stagione per Alvaro Morata con la Juventus. Alla centesima in bianconero fa il trentaduesimo gol alla Juve: stavolta è buono e il VAR check conferma. Filtrante sulla destra di Bonucci per Cuadrado, palla in mezzo rasoterra che Ronaldo fa sfilare e che lo spagnolo appoggia in rete per l'1-0.