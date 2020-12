Morata tenta un gol di tacco ma sbaglia in modo ridicolo. Da Mai dire Gol, ironia social

vedi letture

Alvaro Morata è stato protagonista di un clamoroso errore nei minuti iniziali della sfida tra Juventus e Atalanta. Tutto solo (ma in sospetta posizione di offside), a pochi passi dalla porta sguarnita, lo spagnolo ha mandato incredibilmente fuori con un colpo di tacco, scatenando l'ironia dei social. I tifosi della Juve si chiedono se il gran gol di Federico Chiesa riuscirà a far dimenticare quello che è successo, mentre qualcuno avrebbe avuto voglia di reagire come Carletto Mazzone al termine di un famoso derby tra Brescia e Atalanta. E poi c'è chi lo paragona a una delle più celebri Balotellate.

😲😲 ¿Pero qué intentabas Morata? De intentar un gol de tacón a hacer el ridículo https://t.co/ZWJLw82xYk — MARCA (@marca) December 16, 2020

La pacata reazione del mondo juventino alla frittata Morata Ronaldo. #JuveAtalanta #jvtblive pic.twitter.com/rft5dVYcX2 — Vincenzo Pastore (@VincePastore) December 16, 2020