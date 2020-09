Morata torna alla Juventus, la lettera d'addio del 2016: "Resterò per sempre juventino"

"Resterò per sempre juventino". Quattro anni dopo, Alvaro Morata ritrova il bianconero: l'attaccante spagnolo sta sostenendo in questi minuti le visite mediche di rito prima della firma sul contratto con la Juventus. Che quella maglia fosse il suo amore, in fin dei conti, lo aveva già scritto in tempi non sospetti. Il 24 giugno 2016, per la precisione, a poche ore dal suo ritorno al Real Madrid, nella lettera d'addio (a questo punto, di arrivederci) dopo due anni alla Juve: "Rimango segnato da questa società, dalla sua storia e da tutti voi. Ovunque mi troverò mi sentirò sempre uno juventino e potrò dire orgoglioso e ad alta voce che ho indossato la maglia della Juventus e di essere stato campione con questa squadra. Grazie ancora una volta a tutti per avermi permesso di formar parte di questa famiglia".