Morata verso la Juventus, il caso Dzeko e Milik, Suarez-Atletico: il punto sui 9

Giornata di rivoluzioni tra i centravanti a livello internazionale. La Juventus è l'epicentro insieme all'Atletico Madrid con l'asse che si è spostato: Arkadiusz Milik dal Napoli alla Roma è in netta fase di stallo. Pareva a un passo, poi le problematiche intercorse tra giocatore e il club campano, hanno bloccato il domino delle punte. Multe, sponsorship, De Laurentiis ha bloccato tutto. Anche l'addio di Edin Dzeko alla Roma si blocca: i giallorossi non hanno ancora intavolato altre trattative ma sono andati all-in sul polacco. Lo stallo per Milik, ancora senza una risposta definitiva, ha fatto spazientire la Juventus. Fabio Paratici, ds bianconero, al contempo aveva tenuto vive altre piste. Olivier Giroud, per il quale ieri ci sono stati ulteriori contatti, ma anche e soprattutto Alvaro Morata. La Juve ha riattivato con forza la pista: 10 + 45 tra prestito oneroso e riscatto, l'Atletico Madrid ha dato luce verde anche perché Luis Suarez si sta liberando dal Barcellona e sarà con tutta probabilità il suo erede da Simeone.