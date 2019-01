Intervistato da Sky Sport, l'ex patron dell'Inter Massimo Moratti si è raccontato tra passato, presente e futuro. Queste le sue più importanti dichiarazioni: "Come avrei risposto al colpo bianconero Cristiano Ronaldo? Credo che la mia Inter avrebbe dato un segnale forte. Almeno un tentativo per Messi l'avremmo fatto... Sarebbe stata la totale rovina economica dell'Inter, ma nel calcio non si sa mai".

Sul possibile ritorno all'Inter: "Non ho mai pensato di rientrare. Quando decidi di farti da parte, capisci che hai fatto il tuo tempo. È giusto lasciare spazio a chi vuole provarci anche con idee diverse. Zhang? Anche se è giovanissimo ha grandi doti imprenditoriali e buon senso. Credo molto nel suo lavoro, non vuole fare la figura di Pierino".

Sull'allenatore che avrebbe voluto ingaggiare: "Se devo fare un nome, dico Carlo Ancelotti. Mi ha sempre incuriosito per come gestisce le squadre. Concreto e mai fanatico, con me sempre gentile".