Moratti: "Di nuovo nel calcio come Berlusconi? Non accadrà"

Nel giorno in cui Silvio Berlusconi è tornato ufficialmente nel mondo del calcio con l'acquisto del pacchetto di maggioranza del Monza a due anni dall'addio al Milan, Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, commenta la possibilità di un suo ritorno nel mondo del pallone dalle colonne de L'Unione Sarda: "non ci sono più le condizioni. Credo di aver dato tanto al mondo del pallone e sicuramente, se dovessi impegnarmi nell'acquisizione di una società, ci metterei il massimo impegno. Ma non succederà perché non sarebbe la stessa cosa rispetto all'Inter".