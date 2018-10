Moratti e la presidenza FIGC: no ai duelli, solo se c'è maggioranza

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sui dubbi di Massimo Moratti in merito alla candidatura per la presidenza della FIGC. L'ex presidente dell'Inter s'è detto lusingato da questa opportunità, ma allo stesso tempo vorrebbe che attorno al suo nome convergesse una percentuale quanto più alta possibile, cosa che al momento appare poco plausibile visto che Serie C, LND, arbitri e allenatori sono con Gianluca Gravina.

Moratti reclama di essere invocato un po’ da tutti come il padre nobile di una transizione che nel prossimo biennio dovrà riformare nel profondo la Federcalcio. Viceversa, sarà difficile che lo convincano a duellare con Gravina.