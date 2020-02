Massimo Moratti in una intervista a 'PassoneInter' ha commentato lo sfogo di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo gli episodi che hanno caratterizzato la sfida della Viola contro la Juventus all'Allianz Stadium.

A Moratti è stato chiesto se crede ci siano delle analogie con ciò che è successo in passato alla sua Inter. Una domanda alla quale l'ex presidente nerazzurro ha risposto così: "In passato però c’era però un’altra cosa contro di noi. In questo caso penso che sia più leggera. Quindi immagino che Commisso si sia arrabbiato perché è arrivato mettendo un sacco di soldi dall'estero e si ritrova con delle situazioni un po’ strane da affrontare, ma son molto meno strane di quelle che capitavano a noi".