Moratti-FIGC, sempre in programma il contatto con Agnelli e Miccichè

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' sempre in programma l'appuntamento tra Andrea Agnelli, presidente della Juventus, Gaetano Miccichè, numero uno della Lega Serie A, e Massimo Moratti. Sul tavolo la candidatura proposta dalla guida bianconera di Moratti come nuovo numero uno della FIGC. Lo riporta Sportmediaset: il sì o il no dell'ex presidente dell'Inter dipende anche da quanto emergerà nelle altre componenti (Lega di B, Lega Pro, Dilettanti, Calciatori e Arbitri), nonché dall'intesa dei 20 presidenti della Lega di Serie A. Quelli schierati pro-Moratti sono la maggioranza, ma occorre fare i conti anche quelli schierati con Lotito, da quanto risulta perplesso sul nome di Massimo Moratti.