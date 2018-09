Moratti: "Il Cagliari può far bene contro l'Inter. Giulini ottimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato un'intervista a calciocasteddu.it in vista della sfida di sabato prossimo tra i nerazzurri e il Cagliari a San Siro.

Che partita sarà quella si sabato?

“Ieri sera ho visto la partita del Cagliari contro la Sampdoria ed ho notato una squadra tonica e vivace. Per quanto mi riguarda ha i mezzi per poter fare la sua buona figura a San Siro e mettere in difficoltà l’Inter”.

Che idea si è fatto del Cagliari di quest’anno?

“Ripeto, ieri ha giocato una buona gara contro una squadra molto ostica come quella di Giampaolo. Ha delle ottime individualità che si sposano perfettamente con il credo calcistico del tecnico. Non avrà problemi a raggiungere l’obiettivo”.

Come giudica questi quattro anni di presidenza di Tommaso Giulini?

“Tommaso è una persona che fonde perfettamente la professionalità con la passione. Si è calato subito nel ruolo dimostrando un forte attaccamento alla squadra, nonché al territorio. Grazie a queste caratteristiche non potrà che continuare a fare bene”.