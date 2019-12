Moratti: "Iniesta il 1° che chiesi al Barça. Ronaldo? All'Inter quello vero"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Intervistato in esclusiva dal quotidiano spagnolo Sport, lo storico Presidente dell'Inter Massimo Moratti ha ricordato anche le trattative di mercato realizzate insieme al Barcellona con Ronaldo, Ibrahimovic, Eto'o e Iniesta tra i principali protagonisti: "Portare Ronaldo a Milano non fu così difficile, dico la verità. C'era una somma da pagare e io lo pagai, anche se magari nessuno si aspettava che un campione così potesse arrivare all'Inter. Non ci furono tante trattative col Barcellona e lo stesso giocatore fu fantastico".

Ronaldo è il miglior acquisto della storia dell'Inter?

"Non so se della storia, ma sicuramente della mia lunga esperienza da Presidente. Parliamo d'altronde del Fenomeno, di una stella, di un crack che con la palla faceva cose che gli essere umani neanche possono immaginare. Oggi possiamo dire con orgoglio che nell'Inter e nel Barcellona ha giocato il vero Ronaldo".

La cessione di Ibrahimovic al Barcellona?

"Anche quella fu una grande operazione di mercato. Mi spiego meglio. Voglio bene a Zlatan e rimpiango la sua cessione, fu molto dolorosa sia a livello umano che sportivo. Tuttavia, nell'affare entrò Eto'o e anche grazie a lui quell'anno vincemmo l'indimenticabile Triplete".

Un sogno non realizzato sul mercato?

"Andrés Iniesta. Pensate che fu il primo calciatore che chiesi al Barcellona, ma comprensibilmente mi è stato sempre detto di no".