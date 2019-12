Fiducia in Conte, qualificazione possibile

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - ''Inter-Barcellona è sempre speciale, per la storia, per il prestigio e per la grande qualità delle due squadre. È sempre come una finale. Nessuno vuole fallire, ci sono molte aspettative da entrambe le parti e sono sicuro che vedremo un grande spettacolo a San Siro'': l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, racconta così alla testata spagnola Sport, la sfida decisiva di domani sera per la qualificazione agli ottavi di Champions dei nerazzurri. ''L'Inter deve scendere in campo con un solo obiettivo: vincere. Non pensare molto al risultato del Borussia Dortmund, - continua Moratti - o alla perdita di tempo nei calcoli matematici, deve vincere. E per farlo i nerazzurri dovranno ripetere la grande prestazione che hanno fatto a Barcellona''. San Siro sarà una bolgia nerazzurra. Il primo posto in classifica ha dato entusiasmo a tutto l'ambiente e i tre punti sono un obiettivo per molti raggiungibile. ''Il Barcellona giocherà per vincere ma mi fido completamente di Conte -assicura Moratti- e della sua squadra. Mi piace molto questa Inter, ha un ottimo allenatore e un'ottima squadra, ma è la mentalità che fa davvero la differenza. Oggi, grazie alla cultura del lavoro e al sacrificio forniti da Conte, tutti i giocatori nerazzurri sono disposti a sacrificarsi per conto della squadra. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku stanno andando alla grande. Sono due grandi attaccanti, segnano e si cercano molto in campo''. (ANSA).