Momento complicato per l'Inter, con Luciano Spalletti sul banco degli imputati. Ne ha parlato a Rai Sport l'ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti: "Non è la prima volta che arriviamo a gennaio e succede questo periodo di rilassamento e di calo di concentrazione. Non è facile trovare la ragione vera, la sapranno in società".

Spalletti può restare?

"In questo momento non è facile trovare allenatori in circolazione, perché cambiarlo in questo momento?".

Si parla di Conte, ma non sarebbe meglio reperire un tecnico dal Dna più nerazzurro?

"Non so dove lo possano trovare. C'è Simeone, ma anche Conte è un ottimo allenatore. Ma era bravo anche Spalletti, l'importante è che si comportino bene quando sono qui".