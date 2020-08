Moratti: "Inter, non serbare rancore con Conte. Avanti con lui, senza dubbi"

Avanti con Antonio Conte. "Senza dubbio". Parola di Massimo Moratti. L'ex presidente dell'Inter, raggiunto da Tuttosport, guarda così al momento dei nerazzurri, tra gli screzi col tecnico salentino e la conquista della finale di Europa League: "Mi ricorda Mourinho, mettono entrambi grande attenzione e pensano solo al calcio. Poi sono ossessionati dalla vittoria".

Come avrebbe preso le parole dopo Bergamo?

"Bisogna conoscere direttamente le persone per dirlo. Devo dire che Conte mi sembra un professionista di tale serietà che forse si può anche non serbare rancore per una cosa di questo genere".

Lukaku è a un gol da Ronaldo.

"Non pensavo potesse essere così decisivo. C'è una differenza: Lukaku è stato una sorpresa, mentre Ronaldo sapevamo che avesse doti eccezionali".