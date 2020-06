Moratti: "Mertens era ideale come partner di Lukaku. Lautaro? La soluzione è vicina"

vedi letture

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' e s'è detto dispiaciuto per il mancato accordo tra il club nerazzurro e Dries Mertens. Dopo l'offerta dell'Inter, il Napoli nel mese di marzo è tornato alla carica e ha raggiunto un accordo con l'attaccante belga per il rinnovo del contratto in scadenza a fine mese. "Mertens - ha detto Moratti - è il giocatore più adatto da mettere accanto a Lukaku, ma anche in questo caso De Laurentiis è stato bravo a difendere i suoi calciatori. Lautaro? Non so cosa succederà, ma credo che si stia arrivando a una soluzione".