Moratti: "Messi all'Inter operazione fattibile. Serve uno sforzo dei nerazzurri"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, nel suo intervento a Radio Rai, ha parlato anche di Messi, sogno proibito dei nerazzurri: "Non penso che sia proibito, assolutamente. Non lo era neanche prima di questa disgrazia. Messi è fine contratto, servirebbe uno sforzo della società per portarlo a casa ma è fattibile. Le carte sono state sparigliate, adesso bisogna capire come si ripartirà. Vedremo delle cose abbastanza strane nei prossimi mesi. Lautaro? Un bravissimo ragazzo, ci tiene alla sua carriera e lo fa vedere ogni giorno. Vedremo però se magari non sarà utilizzato proprio per arrivare a portare a casa uno come Messi".

