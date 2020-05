Moratti: "Ripresa? Lotito parla da tifoso. Se parte Lautaro vorrei Messi"

vedi letture

Massimo Moratti, storico ex presidente dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sulla ripresa: "Io sono dell'idea che sia meglio preparare la prossima stagione. Ma ci sta che uno come Lotito parli da tifoso". Sulla possibilità di assegnare lo scudetto in caso di stop definitivo: "Ora non è una priorità. Ma l'Inter avrebbe tutto per vincere". Sul like di Agnelli al post del tifoso che ha messo in relazione il possibile scudetto a tavolino della Juve con quelli dell'Inter invece ha dichiarato: "Allora si trattava di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo. C'è una leggerissima differenza". Anche Lautaro è uno dei temi caldi di casa nerazzurra: "Se arriva Messi può anche andare. E se non può arrivare Leo, allora al suo posto vorrei Dybala". Infine sul rischio di perdere il sogno Triplete da parte dei bianconeri: "Avranno altre occasioni anche se il nostro record non resisterà in eterno".