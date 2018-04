Moratti: "Sarà decisiva Lazio-Inter. Juve? Guai a distrarsi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini del Corriere dello Sport. Queste le sue considerazioni sul derby d'Italia che andrà in scena sabato sera: "La Juventus rimane una grande squadra anche se ha solo un punto di vantaggio sul Napoli. Va affrontata bene e senza distrarsi. Mi sembra che l’Inter stia bene e, anche se non sempre sono arrivati i risultati: nell’ultimo periodo lo ha dimostrato. Le vittorie con il Cagliari e il Chievo sono state importanti per la classifica, ma la lotta per arrivare in Champions si deciderà solo all'ultima giornata".