Moratti: "Si è rivista l'anima dell'Inter. Mercato? Più peso alla rosa"

Fonte: fcinternews.it

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, intercettato da FcInterNews sotto la sede della Saras, ha parlato dei nerazzurri e dell'obiettivo Champions League raggiunto dagli uomini di Spalletti: "La vittoria è stata grandissima, il tipo di partita ha dato una grande soddisfazione alla fine. Emotivamente è stata una partita anche bella. Ci ha restituito la sofferenza di quest'anno e la non sicurezza di centrare la Champions. I meriti maggiori? In questi casi a tutti. I giocatori ci hanno messo il cuore, si è rivista un'anima vera all'Inter, Spalletti al momento giusto ha preparato la partita giusta e ha portato avanti bene il suo primo anno, non è facile a Milano. La società lo ha sostenuto, dà un'idea di futuro e mette in condizione i giocatori di giocare serenamente. Il mercato? Per un giorno ci lasci il tempo di pensare che siamo entrati in Champions in questa maniera piacevole e sorprendente. Al mercato penserà la società, penso cercheranno qualcuno che dia maggior peso a una rosa già buona. Il capocannoniere della Serie A fuori dal Mondiale? Vuol dire che in Argentina hanno giocatori fortissimi, ma lui ha carattere ed è decisivo e forse è un errore dell'Argentina non convocarlo. Mancini e Balotelli insieme in Nazionale? Fa piacere per entrambi, Mancini è andato in Nazionale con le stesse motivazioni con cui è venuto all'Inter, dove vinse molto. Spero faccia la stessa cosa con tanta voglia e tanto piacere in questa nuova avventura. Gli auguro di fare molto bene e lo auguro a tutti noi. Balotelli ha grandi doti e se Mancini lo inserirà in Nazionale farà benissimo. Ieri l'emozione più bella dopo il Triplete? Il risultato è l'emozione più bella, adesso diventa un impegno e sarà affrontato seriamente e con grande carattere da parte della squadra".