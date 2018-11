© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il gesto di Mourinho ha quasi fatto passare in secondo piano il successo del Manchester United, che per lui e la squadra è stato un risultato importante". Massimo Moratti commenta così il plateale gesto del manager portoghese nei confronti dei tifosi della Juve dopo la sfida di Champions League tra la Juventus e i Red Devils, mercoledì sera all'Allianz Stadium. "Fa parte del suo carattere - ha aggiunto Moratti -. Quando torna in Italia si trova addosso tutto il sentimento, l’esperienza e le passioni di una vita che lo porta a reagire come se fosse ancora qui, pensando anche alla società in cui era e alle altre che erano antagoniste. Questo lo mette in condizione di compiere certi gesti particolari e con un certo tempismo, crea situazioni di discussione che nel calcio sono qualcosa di divertente e interessante. Niente di offensivo per nessuno", le parole riportate da SportMediaset.