Moratti sull'Inter: "C'è delusione. Rafinha e Karamoh possibili scintille"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è tornato a parlare dei nerazzurri ai microfoni della Rai: "C'è un po' di delusione, è normale. C'eravamo illusi, ma c'eravamo illusi su fatti reali, la squadra aveva giocato bene e fatto punti. Ci rimani male perché ti eri riempito di speranze. Il brutto è che non è la prima volta che capita. Tocca all'allenatore e al suo staff trovare le basi per ripartire. Forse i nuovi come Rafinha e Karamoh, hanno più voglia di esprimersi e possono trascinare gli altri. La proprietà cinese? Possono migliorare la comunicazione. Stimo Steven, soffre come un matto e ha in mente cose giuste. Hanno grandi programmi per l'Inter, vediamo se e come li realizzano". A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.