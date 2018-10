Moratti: "Tornare? Questa Inter non ha bisogno di me"

Nel corso della chiacchierata con Radio 1, Massimo Moratti ha parlato anche del suo futuro e di un suo possibile ritorno all'Inter. "Ritornare all'Inter? Sinceramente io ora faccio il tifoso e mi piace molto farlo. Credo che l'Inter non abbia bisogno di me. Sono impostati bene e lo vediamo dai risultati. C'è una buona impostazione che non ha bisogno di una persona come me che rappresenta ormai il passato.