Moses-Inter, Lampard conferma: "Sta tornando per un nuovo prestito"

© foto di Francesca Ceciarini

Victor Moses sempre più vicino all'Inter. La conferma, nella conferenza stampa odierna, è arrivata direttamente dal manager dei blues Franck Lampard: "Sta tornando dal suo prestito - ha detto -, ma per andare altrove. I colloqui sono in corso. Giroud? In questo momento non c'è molto altro da aggiungere".

Lampard ha poi parlato della possibilità di mettere sotto contratto Edinson Cavani, centravanti in scadenza col PSG che ha chiesto espressamente la cessione: "E' un grande giocatore, ma non sono sicuro di quale sia la sua situazione".

A causa di un paio di infortuni, Moses nella prima parte di stagione col Fenerbahce ha collezionato solo sette presenze: sei in campionato e una in Coppa di Turchia.