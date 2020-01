© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"I'm feeling happy", disse Victor Moses tre anni fa, venticinquenne, quando Antonio Conte fu demiurgo della sua carriera. "Sono felice del nuovo ruolo, eccitato di questa nuova posizione". Tre-cinque-due, assioma poco comune ai tempi dalle parti di Londra, a Conte serviva un uomo a tutta fascia e scelse il classe '90 nigeriano che adesso si appresta a ritrovarlo a Milano.

Conte gli ha allungato la carriera Moses, prima dell'arrivo di Conte, giocava a sprazzi, tra l'ibrido tattico e una dimensione che lo vedeva sopravanzato da altri calciatori. Con Conte si è ritrovato e questo gli ha allungato la carriera. In Turchia non è riuscito ad avere lo stesso impatto e pure nel Chelsea del dopo Conte. Adesso saranno di nuovo insieme, per essere quel che Lazaro non è stato. Per rialzarsi e correre.