Moses può tornare all'Inter: lo vuole Conte, chiesto il giocatore al Chelsea in prestito

Victor Moses può tornare all'Inter. In queste ultime ore, riporta 'Sky', il club nerazzurro ha chiesto nuovamente in prestito al Chelsea l'esterno nigeriano classe '90 che ha già vestito la maglia nerazzurra nella seconda parte dell'ultima stagione. L'Inter rivuole Moses in prestito.