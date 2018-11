Mosse di mercato: i movimenti sottotraccia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà la temperatura in picchiata, saranno le prime esigenze che iniziano a manifestarsi dopo una buona porzione di campionato, eppure un pensiero al mercato lo stanno già facendo in parecchi. L’esempio della Juventus, sinonimo di programmazione e risultati nelle ultime stagioni del resto, è la testimonianza più eloquente di come anticipare i tempi in chiave mercato sia sempre una buona idea. E poco importa se le piste siano realmente perseguibili oppure no. Prendiamo l’esempio dei gioielli dell’Ajax: De Ligt è un centrale difensivo moderno, qualità ed affidabilità al servizio del reparto arretrato. Frenkie De Jong rappresenta invece quanto di meglio il calcio continentale sia in grado di proporre per il ruolo di centrocampista di qualità: visione di gioco e lanci illuminanti sono la specialità della casa. Per entrambi l’Ajax ha chiarito l’impossibilità di strapparli da Amsterdam prima della prossima estate, eppure i sondaggi delle italiane perpetrati in queste settimane hanno se non altro contribuito a mettere i club di casa nostra sul piano delle altre società che stanno sgomitando da tempo per questi due fenomeni del futuro. Il fenomeno di casa nostra, invece, si chiama Barella e non ci sono più aggettivi da coniare per descriverlo. Abbiamo però raccontato in estate che le manovre di avvicinamento dell’Inter sembrano essere state le più efficaci, ed al momento proprio i nerazzurri rappresentano la soluzione in pole position. Attenzione anche alle idee argentine, a partire da Palacios del River che piace anche al Real Madrid passando per gli emissari della Roma attratti dai gioielli del Lanus. Fino all’idea di fare proprio il futuro del gioiello Piatek, che più degli altri sta brillando nel nostro torneo. A proposito di lungimiranza, in questo caso tutti i top club pagheranno le conseguenze del clamoroso ritardo…