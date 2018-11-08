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La Giovane Italia
Serie A

Mou e i tifosi della Juve: "Non penso al passato, loro non dimenticano"

08.11.2018 00:23 di Ivan Cardia  Twitter:    articolo letto 4022 volte
Fonte: Inviato a Torino
© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho ancora protagonista. Dopo il gesto del ‘tre’ mimato al termine della gara di andata, il tecnico del Manchester United ha chiesto ai tifosi della Juventus di alzare il tono della voce nei cori contro di lui, dopo il 2-1 dei Red Devils sui bianconeri. In conferenza stampa, lo Special One spiega così: “Mi hanno offeso loro, non io. A freddo l'avrei fatto? No, ovviamente no. Quando lavoro per il Manchester United, devo dimenticare il mio passato. Nei 90 minuti non devo pensare che sono stato l'allenatore dell'Inter. Sono loro che non l'hanno dimenticato. Io penso ad aver battuto la Juve: è una gioia aver superato una squadra fantastica, non aver battuto una nemica".
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