Mou vs Guardiola, atto XXI: il portoghese vince, Pep trionfa con tristezza

© foto di Alterphotos/Image Sport

Due sconfitte inattese e dal peso specifico diverso, in tre giorni, contro squadre guidate dai due allenatori che più di tutti gli hanno dato filo da torcere. Il Liverpool di Jurgen Klopp ha demolito ancora una volta le speranze europee del Manchester City, la rimonta incredibile del Manchester United di José Mourinho ha rimandato la festa per il quinto titolo nazionale dei Citizens. Ma la parola vincere, per Pep Guardiola, non ha mai avuto una grande importanza. La sua missione principale è sempre stata quella di rivoluzionare il calcio con la bellezza e le idee. Una contrapposizione forte con la visione più cinica del portoghese, che invece ha sempre privilegiato la sostanza e i trofei. Due grandi personaggi, cresciuti insieme a Barcellona, che hanno dominato la scena negli ultimi 15 anni e che hanno dato vita a un'accesa rivalità. Lo Special One, oggi, ha battuto per la quinta volta Pep in carriera ma sarà ancora spettatore dell'apoteosi (un po' triste) del catalano: una scena vista tante volte in passato e interrotta solo dalla straordinaria impresa ottenuta sulla panchina dell'Inter nell'anno della tripletta.