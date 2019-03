Mourinho apre all'Inter: "Futuro? Potrei tornare dove sono già stato"

Fonte: Fcinternews.it

"Quello che voglio è trovare un club che mi motivi a iniziare la prossima stagione". A ribadirlo è José Mourinho, intervistato da AFP durante un evento andato in scena a Basilea. "Vorrei lottare per vincere la Champions. Ma a volte devi provare a vincere altro. Quando arrivai al Manchester United non giocavamo la Champions e dovevamo provare a vincere l’Europa League".

Dopo averla vinta con Porto e Inter, vorrebbe vincere la terza Champions e pareggiare Zidane?

"Se ci riuscissi sarebbe fantastico: ma se vincessi la terza Europa League non sarebbe neanche male. Ho due Champions e due Europa League. Se dovessi vincere il quinto titolo europeo, è ovvio che preferirei la Champions. Ma se dovessi firmare per una squadra con difficoltà, come accadde con lo United, per prima cosa dovremmo risalire e fare il meglio possibile. Chiaramente voglio essere al livello più alto, e quindi vorrei vincere la Champions".

Le manca il calcio?

"Sì, ma ho deciso di non lavorare più questa stagione. Ho lasciato e non sono voluto tornare a gennaio, febbraio o marzo. Non volevo. Vorrei trovare un club che mi motivi a ricominciare la prossima stagione".

Le piacerebbe allenare in Ligue 1?

"Difficile dirlo. Se dicessi di sì, si comincerebbe a speculare con i club che potrebbero essere interessati a me. Io posso tornare in uno dei Paesi in cui sono già stato o provare a lavorare in un quinto Paese e vincere tutto come ho già fatto. Vedremo cosa accadrà".