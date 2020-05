Mourinho: "Chi dice che prima Inter-Bayern 2010 avevo firmato per il Real dice cazzate"

Il suo passaggio al Real Madrid, subito dopo la finale con l'Inter contro il Bayern Monaco nel 2010 ha fatto molto discutere, con le lacrime, insieme a Materazzi, che sono ancora nella mente di tutti. A La Gazzetta dello Sport, Josè Mourinho ha raccontato il suo trasferimento: “Se fossi tornato, con la squadra intorno e i tifosi che avrebbero cantato “José resta con noi”, forse non sarei più andato via. Io non avevo già firmato con il Real prima della finale: chi ha detto che qualcuno del Real venne nel nostro hotel prima della finale ha detto una cazzata. Io volevo andare al Real, mi voleva già l’anno prima, andai a casa di Moratti a dirglielo e lui mi fermò. Al Real avevo già detto no quando ero al Chelsea, non puoi dire no tre volte. Ho deciso dopo la seconda semifinale con il Barcellona, perché sapevo che avrei vinto la Champions. Moratti l’avevo preparato […] Mi disse: “Dopo questo, hai il diritto di andare”. Era il diritto di fare quello che volevo, non di essere felice, lo sono stato più a Milano che a Madrid”.