Mourinho dà il via libera alla cessione di Martial alla Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Express, il tecnico del Manchester United José Mourinho avrebbe dato il via libera alla cessione di Anthony Martial alla Juventus. L'allenatore portoghese non si opporrebbe all'addio del francese, con i bianconeri in netto vantaggio rispetto alle concorrenti per ottenere il cartellino dell'attaccante.