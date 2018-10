Mourinho difende Ianni dopo la lite: "Il Chelsea non deve licenziarlo"

Fonte: Inviato a Manchester

© foto di Imago/Image Sport

“Non licenziate Ianni”. Storia chiusa: dopo l’esultanza di Marco Ianni e i toni pesanti del post-partita contro il Chelsea, José Mourinho difende a spada tratta il giovane collaboratore di Maurizio Sarri. In Inghilterra diversi quotidiani hanno infatti ventilato la possibilità di un allontanamento di Ianni da Stamford Bridge ma, alla vigilia della gara contro la Juventus, l’allenatore del Manchester United ha usato parole importanti in suo favore: “Voglio ringraziare Sarri per la sua onestà, voglio ringraziare anche il Chelsea per la sua onestà. Però non sono contento che ci vadano pesante con questo ragazzo: ha fatto un errore, ma non penso che debba essere licenziato. Non devono distruggere la carriera di un ragazzo che potrebbe essere un grande allenatore. Per me la storia è finita lì”.