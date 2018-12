© foto di Imago/Image Sport

L'edizione odierna del QS-Sport analizza il giro di panchine innescato dall'esonero di Mourinho dal Manchester United. A farsi avanti per riavere Mourinho sarebbe stato subito, secondo El Pais, il Real. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, non avrebbe esitato a offrire 20 milioni all’anno per il tecnico che gli portò in bacheca una Liga, garantendogli poi addirittura 5 milioni nel caso non si riuscisse a farlo arrivare al posto di Solari entro l’estate. Cifre gonfiate o meno, è più probabile il ritorno a Madrid per il lusitano, che a Milano sponda Inter, dove la venerazione di cui è oggetto si trascinerebbe la ‘condanna’ a ripetere imprese semplicemente eccezionali.